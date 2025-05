Weltreisender Weltenbummler: Luca Pferdmenges ist der "German Travel Guy"

Von Mönchengladbach in die Welt

Ein Türöffner bei seinen Reisen sei seine Heimatstadt Mönchengladbach gewesen. "Den Fußballverein kennt man. Egal, ob ich im Tschad war oder in einem Dorf in Mali." Ein anderer sind seine Jongleur-Künste: "Da kommen Kinder auf mich zu und sagen: "Nochmal, nochmal." So kommt man ins Gespräch."

Für seine Familie waren seine Reisen nicht immer einfach: "Vor allem für meine Mutter war das am Anfang schwierig." Sie habe es dann mit schwarzem Humor bewältigt und ihm gesagt: "Wenn du irgendwo verreckst, ich hol' dich nicht ab."

Bestohlen wurde er zweimal: "In Buenos Aires wurde mir eine Halskette abgerissen und in Düsseldorf am Flughafen kurz vor der Abreise in mein letztes Land der Koffer gestohlen. Ich war auf der Toilette und die Kabine war zu klein. Als ich raus kam, war mein Koffer weg."

Angst hatte er vor Malaria und Dengue-Fieber, schlief deswegen oft unter zwei Mückennetzen. Krank wurde er nur in Afghanistan: "Da lag ich wirklich eine Woche flach. Ich hatte mir so einen Teller Streetfood gekauft für elf Cent."

Rekordhalterin Lexie Alford

Das Reisen hat seinen Blick auf Deutschland verändert: "Hier ist alles doch relativ billig und die Löhne sind vergleichsweise hoch. Man lernt auf Reisen, seine Privilegien zu schätzen. Die deutschen Supermärkte habe ich oft vermisst. Manchmal denke ich: "Über was beschweren wir uns eigentlich?""

Im Guinness-Buch der Rekorde ist als jüngster Mensch, der alle 195 Länder bereist hat, die US-Amerikanerin Lexie Alford vermerkt, die dies bereits mit 21 Jahren geschafft haben soll. "Sie war aber nie in Syrien und Nordkorea, weil sie da als US-Amerikanerin nicht rein gekommen ist. Sie war nur in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea.", sagt Pferdmenges.

Trotzdem wird er ihr den Titel nicht abjagen können: "Ich werde keinen Rekord beantragen, weil ich die Voraussetzungen nicht erfüllen würde." Die sehen vor, dass man zum Beleg einen GPS-Tracker mit sich führt. "Den hatte ich nicht dabei, weil ich in den ersten 70 Ländern noch gar nicht die Idee hatte, jedes Land der Welt zu bereisen."

Seine Freundin lernte er in Buenos Aires kennen. Sie war zu seinem Erstaunen in Deutschland, als er aus Palau zurückkehrte. "Damit hat mich meine Familie überrascht."