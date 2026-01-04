 
Weltraumzentrum Deutschland CSU will Spenderorgane aus dem All

Es klingt wie Science Fiction: Mit innovativer Forschung aus Deutschland sollen im Weltraum auch menschliche Organe per 3D-Drucker entstehen. Die CSU sieht darin die nächste industrielle Revolution.

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann rechnet sich von der industriellen Revolution im Weltraum auch für deutsche Forscher einen entscheidenden Vorteil aus. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

München/Seeon - Deutschland soll nach dem Willen der CSU das europäische Weltraumzentrum und Antreiber für innovative Technologien werden. "Die nächste industrielle Revolution findet im Orbit statt. Wir wollen, dass die erste "Niere made in space" aus Deutschland heraus entwickelt wird", heißt es in einem Entwurf für den entsprechenden Passus in einem Positionspapier, das die CSU-Landesgruppe bei ihrer Winterklausur in der kommenden Woche im oberbayerischen Kloster Seeon beschließen will. Darüber berichtete der "Focus", das Papier liegt auch der Deutschen Presse-Agentur in München vor.

"Wir wollen Deutschland zum Top-Technologieland machen, das weltweit an der Spitze mitspielt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. "Mit der Hightech Agenda investieren wir massiv in Schlüsseltechnologien wie KI, Quantencomputing, Mikroelektronik und Biotechnologie." Ein weiterer Schwerpunkt sei die Raumfahrt, denn Technologien wie Space Manufacturing ermöglichten Innovationen, an denen die Erdschwerkraft bisher scheitere.

Spenderorgane aus dem Weltraum?

Gewebestrukturen und Blutgefäße könnten zum Beispiel durch 3D-Druck im All stabiler gedruckt werden, heißt es in dem Entwurf des Positionspapiers. "So wollen wir den Bedarf an Spenderorganen wie Herzen und Lebern senken und die Transplantationsmedizin revolutionieren." Das All könne zum "Treiber für lebensrettende Entwicklungen" werden. Die CSU will dafür mehr Geld in Forschung und Entwicklung investieren sowie Raumstationen mit entsprechenden Laboren aufbauen.

Ruf nach einem eigenen Zugang zum Weltraum

Darüber hinaus brauche Deutschland einen "eigenen, souveränen Zugang zum Weltraum". Bislang ist die Bundesrepublik bei Weltraummissionen auf externe Dienstleister und Partner angewiesen. Um Innovationen aus Deutschland zu fördern, will die CSU außerdem die Forschungsbürokratie abbauen, Antragsprozesse digitalisieren und Förderungen vereinfachen. "Innovationen haben Vorfahrt", heißt es in dem CSU-Positionspapier.