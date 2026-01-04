Weltraumzentrum Deutschland: CSU will Spenderorgane aus dem All

München/Seeon - Deutschland soll nach dem Willen der CSU das europäische Weltraumzentrum und Antreiber für innovative Technologien werden. "Die nächste industrielle Revolution findet im Orbit statt. Wir wollen, dass die erste "Niere made in space" aus Deutschland heraus entwickelt wird", heißt es in einem Entwurf für den entsprechenden Passus in einem Positionspapier, das die CSU-Landesgruppe bei ihrer Winterklausur in der kommenden Woche im oberbayerischen Kloster Seeon beschließen will. Darüber berichtete der "Focus", das Papier liegt auch der Deutschen Presse-Agentur in München vor.