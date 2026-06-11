Weltraumforschung: Lausitz hat Beistand im Rennen um Einstein-Teleskop

Schritt zur Erforschung des Universums

Das Einstein-Teleskop ist ein europäisches Projekt. Tief unter der Erde soll ein Observatorium in Form eines gleichseitigen Dreiecks entstehen. Damit können Gravitationswellen aus dem All gemessen und ausgewertet werden. Das Vorhaben gilt als entscheidender Schritt bei der Erforschung des Universums. Mit ihm sollen Forscher etwa die Kollision von schwarzen Löchern erkennen und Erkenntnisse zum Beginn des Universums erhalten.