Weltraumforschung: Lausitz hat Beistand im Rennen um Einstein-Teleskop

Berlin/Dresden - Die ostdeutschen Länder unterstützen Sachsen als möglichen Standort für das europäische Großforschungsprojekt Einstein-Teleskop. Der Standort in der Lausitz könnte für ganz Ostdeutschland zu einem Innovationsschub führen, teilte die Staatskanzlei in Dresden mit. "Das Einstein-Teleskop ist ein Zukunftsprojekt von europäischer Strahlkraft. Es verbindet Spitzenforschung, technologische Innovation und wirtschaftliche Entwicklung", erklärte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).