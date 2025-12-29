Weltraum Trau Dich! Wo man unerklärbare Himmelsphänomene melden kann

Warum braucht es ein Ufo-Meldeformular für Piloten?

"Viele Piloten trauen sich nicht, haben Angst davor, solche Dinge zu melden, weil sie befürchten, dass sie belächelt werden oder sogar noch schlimmer, dass sie vielleicht ihre Lizenz verlieren", sagt Kayal. Diese Befürchtung existiere seit Jahrzehnten weltweit.

Dabei sei es wichtig, Daten von professionellen Beobachtern zu haben, "die berufsmäßig den Himmel beobachten müssen und auch geübt darin sind". Es gibt Schätzungen, dass etwa 30 Prozent aller Flugzeugbesatzungen schon einmal etwas am Himmel gesehen haben, wofür es keine Erklärung gibt.

Das Pilotenmeldeformular wird im Zuge einer Zusammenarbeit vom Luftfahrtbundesamt (LBA) unterstützt.

Welche Beobachtungen werden gemeldet und sind die glaubwürdig?

"Es gibt verschiedene Formen, die beschrieben werden", erzählt der Wissenschaftler. "Oft sind es sehr helle Objekte, meistens fünf bis zehn Meter oder zwei bis zehn Meter im Durchmesser." Diese Objekte seien in der Regel extrem schnell unterwegs und vollführten sehr schwierige Flugmanöver, "die wir mit normalen Flugzeugen nicht machen können. Hohe Beschleunigungen oder abrupte Wendemanöver sind oft im Spiel."

Um die Glaubhaftigkeit besser einschätzen zu können, versuchen Forschende, die Angaben mit anderen Quellen zu vergleichen. Unter anderem wird geprüft, ob man auch Planeten wie Venus oder Jupiter gesehen haben könnte, welche Satelliten gerade gestartet wurden oder ob Flugzeuge in der Umgebung waren.

"Glaubwürdig wird das Ganze, wenn weitere Quellen über das gleiche Phänomen berichten, unabhängig voneinander", erläutert Kayal. "Es gibt solche Fälle." Piloten etwa melden, sie hätten etwas Unerklärliches gesehen, und "dasselbe Phänomen wird von Controllern am Boden mit einem Radar detektiert, zum selben Zeitpunkt am gleichen Ort".

Seit der Einrichtung des Formulars vor wenigen Wochen hätten sich bereits mehrere Piloten gemeldet.