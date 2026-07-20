Weltraum-Schrott Teil von SpaceX-Rakete könnte ungeplant auf Mond aufschlagen

Washington - Ein Teil einer SpaceX-Rakete soll Wissenschaftlern zufolge im August ungeplant auf dem Mond aufschlagen. Es handele sich dabei um die Oberstufe der Rakete "Falcon 9", mit der im Januar 2025 zwei Lander zum Mond gestartet waren, hieß es unter anderem von dem US-Astronomen Bill Gray und der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Berechnungen zufolge werde der Aufschlag wohl am 5. August erfolgen. Das von Tech-Milliardär Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen SpaceX äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.