Weltraum-Schrott Teil von SpaceX-Rakete könnte ungeplant auf Mond aufschlagen

Ob der Aufschlag von der Erde aus sichtbar sein werde, sei noch unklar. "Ich denke, er wird sehr, sehr schwer zu sehen sein, wenn nicht unmöglich", sagte William Cooke, ein Manager der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Einige Tage vor und einige Tage nach dem erwarteten Aufschlag solle die Nasa-Sonde "Lunar Reconnaissance Orbiter" über die erwartete Einschlagstelle fliegen, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde. Das könne mehr Informationen zu dem Ereignis liefern. Am 15. Januar 2025 waren mit der "Falcon 9"-Rakete die Mondlander "Blue Ghost" des US-Unternehmens Firefly Aerospace und "Resilience" des japanischen Start-Ups ispace gestartet.