Weltraum: Laserfunk-Start-up Mynaric setzt Aktionäre vor die Tür

Aktie kurz vor Schluss nur noch ein Ramschpapier

Das Unternehmen war seit 2017 an der Frankfurter Börse notiert, seit 2021 auch an der New Yorker Nasdaq. Die Mynaric-Aktie - vor vier Jahren noch zu einem Kurs von an die 80 Euro gehandelt - hat sich in der Zwischenzeit zum Ramschpapier gewandelt. Am Mittwoch war die Aktie noch 0,38 Euro wert.