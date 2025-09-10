Weltraum-Forschung: Nasa: Mars-Stein könnte Zeichen von früherem Leben zeigen

Washington - Eine vom Nasa-Rover "Perseverance" im vergangenen Jahr auf dem Mars entnommene Gesteinsprobe könnte nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde möglicherweise Spuren von früherem mikrobiellen Leben enthalten. "Dies könnte das deutlichste Zeichen von Leben sein, dass wir auf dem Mars je gefunden haben", sagte der von US-Präsident Donald Trump vor einigen Wochen als Interimschef der Nasa eingesetzte Verkehrsminister Sean Duffy bei einer Pressekonferenz. Sicher sei das allerdings nicht, betonte die stellvertretende Nasa-Chefin Nicky Fox. Es seien noch mehr Daten und Studien notwendig.