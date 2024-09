Weltraum: Auf der ISS gestrandet - vermisse meine Hunde und Familie

Schon beim Hinflug von Williams und Wilmore zur ISS im Juni hatte es am Raumschiff "Starliner" Probleme gegeben. Einen bemannten Rückflug damit sah die US-Raumfahrtbehörde Nasa als zu unsicher an. Ursprünglich sollten die beiden Astronauten acht Tage im All verbringen, nun werden es voraussichtlich acht Monate. Ihr Raumschiff "Starliner" des Herstellers Boeing war am 7. September unbemannt auf der Erde gelandet.