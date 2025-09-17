Weltraum 3D-Karte zeigt Sternenwiegen in der Milchstraße

Verschiedene Teleskope hatten die Regionen bereits beobachtet, es war laut Esa zuvor aber unklar, wie eine 3D-Sicht aussehen könnte. "Es gab noch nie ein Model der Verteilung ionisierten Gases in der lokalen Milchstraße, das den Beobachtungen des Himmels anderer Teleskope so gut entsprach", zitiert die Esa den Astronomen Lewis McCallum von der Universität St. Andrews. "Deshalb sind wir zuversichtlich, dass unser Blick von oben und unsere Durchflugvideos eine gute Annäherung daran sind, wie diese Wolken in 3D aussehen würden."