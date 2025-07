Weltmusikpreis "Ruth" übergeben

Am Samstagabend wurde auch der Weltmusikpreis "Ruth" übergeben. In diesem Jahr wurde der Preis zweimal verliehen. Zum einen ging er an den aus Burkina Faso stammenden und in Dresden lebenden Musiker Ezé. Die Tanzmeisterin Sigrid Doberenz erhält zudem die Ehren-"Ruth" für ihr Lebenswerk.