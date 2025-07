Weltmusikpreis "Ruth" wird übergeben

Am Abend steht noch die Übergabe des Weltmusikpreises "Ruth" an. In diesem Jahr wird der Preis zweimal verliehen. Zum einen geht der Preis an den aus Burkina Faso stammenden und in Dresden lebenden Musiker Ezé. Die Tanzmeisterin Sigrid Doberenz erhält zudem die Ehren-"Ruth" für ihr Lebenswerk.