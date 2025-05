Im Sport gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Vorstöße, das Thema zu enttabuisieren: So sorgten einzelne Leistungssportlerinnen für Aufsehen, wenn sie in Interviews ihre Periode thematisierten, etwa um ihre Leistungsfähigkeit zu erklären. Auch der Deutsche Fußball-Bund machte 2023 mit dem Slogan "Let's talk Periods" (lasst uns über die Periode sprechen) darauf aufmerksam.