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  6. Elf Thüringer im WM-Aufgebot

Weltmeisterschaft in Suhl Elf Thüringer im WM-Aufgebot

700 Starter aus 67 Nationen: Suhl wird im Juni erneut zur Bühne des internationalen Schießsports. Welche Thüringer haben es ins WM-Aufgebot geschafft?

Weltmeisterschaft in Suhl: Elf Thüringer im WM-Aufgebot
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Zielt ganz genau: Aileen Pitschke ist Teil des deutschen WM-Kaders. Foto: DSB

49! So viele Schützinnen und Schützen gehen für den Deutschen Schützenbund bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Schießsportzentrum in Suhl vom 17. bis 25. Juni in den olympischen Disziplinen Flinte, Gewehr und Pistole an den Start, davon insgesamt elf Athleten aus Thüringen oder die an Stützpunkten im Freistaat trainieren. Carlotta Wahl, Magnus Erdmann, Till Reichhardt, Ruben Fabisch, Karla Riehmann (alle Suhl), Frieda Fahr (Zella-Mehlis), Pius Rosenecker (Dürrwangen) und Henry John (Friemar) gehen in der Disziplin Flinte an den Start. Arne Schallus (Suhl), Aileen Pitschke und Lydia Böhmer (beide Erfurt) bilden die Thüringer Fraktion in der Disziplin Pistole.

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Insgesamt 21 Schützen im Bereich Flinte (Skeet & Trap), elf Gewehr-Athleten sowie 17 „Pistoleros“ – so sieht das deutsche Aufgebot für die Heim-WM aus. Als letztes wurden die Nominierungsvorschläge für den Bereich Flinte (Skeet & Trap) vom Bundesausschuss Spitzensport bestätigt.

„Vorfreude auf die WM ist groß“

Stellvertretend für alle DSB-Athleten sagt Pistolen-Schützin Franziska Thürmer (Witzenhausen): „Die Vorfreude auf die WM ist groß. Wir werden jetzt im Training noch alles geben, um dann bestens vorbereitet in die WM in Suhl auf den uns bekannten Stand zu starten.“

Zuletzt waren zahlreiche der deutschen WM-Starter bei der Kleinkaliber-Europameisterschaft in Osijek (Kroatien) im Einsatz. Dabei konnten vor allem die Gewehrschützinnen Finnja Rentmeister (Voerde), Xenia Mund (München) und Katrin Grabowski (Niedernhausen-Engenhahn) mit Medaillengewinnen und guten Leistungen überzeugen.

Zum zweiten Mal findet die Junioren-Weltmeisterschaft in Suhl statt. Insgesamt gehen rund 700 Athleten aus 67 Ländern an den Start. red