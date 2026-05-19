Weltmeisterschaft in Suhl: Elf Thüringer im WM-Aufgebot

49! So viele Schützinnen und Schützen gehen für den Deutschen Schützenbund bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Schießsportzentrum in Suhl vom 17. bis 25. Juni in den olympischen Disziplinen Flinte, Gewehr und Pistole an den Start, davon insgesamt elf Athleten aus Thüringen oder die an Stützpunkten im Freistaat trainieren. Carlotta Wahl, Magnus Erdmann, Till Reichhardt, Ruben Fabisch, Karla Riehmann (alle Suhl), Frieda Fahr (Zella-Mehlis), Pius Rosenecker (Dürrwangen) und Henry John (Friemar) gehen in der Disziplin Flinte an den Start. Arne Schallus (Suhl), Aileen Pitschke und Lydia Böhmer (beide Erfurt) bilden die Thüringer Fraktion in der Disziplin Pistole.