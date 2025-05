Sehr erfolgreich war das Team Oberfranken/Thüringen bei der Weltmeisterschaft im 3D-Bogenschießen in Südafrika. Bei diesem Event der WBHC (World Bowhunter Archery Championship) waren aus der Region Antonia Fritsch, Jens Hickmann und Torsten Autsch (Dornig-Schützen Bad Staffelstein/Bowhunter Ahorn), René Kölbel aus Sonneberg und Bernd Freisleben (beide Dornig-Schützen Bad Staffelstein) sowie Jürgen Matschl (Barebow-Factory/SG Neuensorg) am Start. Die Gruppe hatte sich gemeinsam ein halbes Jahr lang in Einzel- und Gruppentrainings, 3D-Turnieren in der Region, Hallentrainings sowie mit Hilfe ihres Mentaltrainers Detlef Folgert von der Akademie des Deutschen Feldbogen Sportverbandes (DFBV) auf diese WM vorbereitet.