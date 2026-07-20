East Rutherford - Nach einem ungleichen WM-Finale sind sich Experten einig, dass spielstarke Spanier gegen destruktive Argentinier verdient den Titel holten. "Der Fußball hat gewonnen", schrieb der frühere DFB-Weltmeister Toni Kroos bei X. Der englische Ex-Stürmerstar Alan Shearer sagte in der BBC: "Zweifellos hat das richtige Team gesiegt." Nur die Spanier hätten Interesse an Ballbesitz gehabt und daran, sich Torchancen zu erspielen. "Das ist ein Ergebnis für den Fußball, so wie sie gespielt haben. Spanien hat es verdient."