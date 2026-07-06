Chancen steigen durch Balogun-Einsatzchance

Die überraschende Entscheidung hatte international viel Kritik und zahlreiche Fragen aufgeworfen. Die Chancen der Amerikaner auf den Viertelfinal-Einzug steigen durch die Möglichkeit, den besten Stürmer des Teams doch einsetzen zu können. Nach dem Aus von Kanada (gegen Marokko) und Mexiko (gegen England) will der dritte WM-Gastgeber unbedingt im Turnier bleiben. Die Entscheidung fällt in der Nacht zum Dienstag (2.00 Uhr/ARD und Magenta TV). Es wäre für die Amerikaner der erste Viertelfinal-Einzug seit der Weltmeisterschaft 2002.