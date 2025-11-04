Weltmeisterschaft der Sportschützen: Baku ist Geschichte, auf nach Kairo

Ihre finale Vorbereitung absolvierten die Pistolenschützen – Luft- und Sportpistole – auf der Schießanlage in Chateauroux, Schauplatz der olympischen Wettbewerbe von Paris 2024. Dorthin hatten die Franzosen zu einem gemeinsamen Trainingslager – auch andere Nationen waren vor Ort – eingeladen. „Ziel war es, mit ausländischen Gegnern Wettkämpfe und Finals zu bestreiten. Das Training war sehr gut und hochwertig. Bei den Luftpistolen-Männern waren beispielsweise mit Christian und Robin sowie den Italienern Federico Maldini und Pablo Monna vier Olympia-Finalisten von Paris 2024 da“, erzählt Bundestrainerin Claudia Verdicchio-Krause, die mit sieben Athleten gen Frankreich aufgebrochen war. Maldini wurde Zweiter, Monna Dritter, das DSB-Duo Christian Reiz und Robin Walter hatte in Paris die Medaillen als Fünfter beziehungsweise Sechster knapp verpasst.