Am Pfingstwochenende noch die Ranglisten-Wettkämpfe in Suhl, nun der Heimweltcup in München: Für die amtierende Weltmeisterin Doreen Vennekamp aus Steinbach-Hallenberg sollte die nacholympische Saison jetzt so langsam Fahrt aufnehmen. Doch die Großveranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt begann für die 30-Jährige mit einer Enttäuschung. Mit der Sportpistole, ihrer Paradedisziplin, landete sie nur auf Platz 17.