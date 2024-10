Er habe den neuen Bundestrainer Álex Mumbrú bereits vor einiger Zeit über seinen Entschluss informiert. Der Spanier hat die Nachfolge von Gordon Herbert angetreten, der nun Giffeys Trainer bei Bayern München ist. "Er hat mich bei einem Besuch in München gefragt, wie meine Situation aussieht und dass er mich gerne dabeihätte. Ich sagte ihm: Die Situation ist so, wie sie ist – finito!", erklärte Giffey. Das erste Spiel unter der Leitung von Mumbrú bestreitet die deutsche Auswahl am 22. November in Schweden.