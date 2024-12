Weltmeister bei neuem NBA-Team Schröder über frühen Wechsel zu Warriors: "Schon heftig"

San Francisco - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder wechselt mit guten Gefühlen von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors. "Ich freue mich auf die Situation dort. Ich bin bereit dafür, mit solchen Leuten, Hall of Famern, spielen zu dürfen", sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur. In San Francisco ist Schröder zukünftig in einem Team mit Superstar Stephen Curry und Draymond Green. Am Samstag war der bevorstehende Transfer bekanntgeworden, seit Sonntag ist der ungewöhnlich frühe Wechsel offiziell.