Kann man überzeugender Olympiasieger werden als Max Langenhan? Kann man nicht. Mit vier Bahnrekorden und vier Bestzeiten dominierte und deklassierte der Thüringer die Konkurrenz wieder einmal eindeutig. Der Herr der Eisrinne führt damit eine überaus erfolgreiche Tradition fort und geht als bereits fünfter Einsitzer-Olympiasieger aus Thüringen in die Geschichtsbücher ein. Fahrerische Extraklasse, beeindruckende Abgeklärtheit und Top-Material waren die entscheidenden Parameter für seinen erneuten Triumph nach zwei WM-Titeln in Serie. Ja, der erst 26-Jährige ist auf gutem Weg, einer der erfolgreichsten Rennrodler zu werden. Der beste Schlittenfahrer der Welt ist er momentan zweifellos.