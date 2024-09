In Erinnerung an Hans Fallada lädt der Provinzkulturverein am Freitag, 27. September, zu einer Konzertlesung in die Suhler Sauer-Villa ein. Fallada zählt zu den bekannten deutschen Schriftstellern, er wäre in diesem Jahr 130 Jahre alt geworden, wie Projektmanager Hendrik Neukirchner mitteilt. Der Musiker Frank Fröhlich und der Schauspieler Hilmar Eichhorn haben aus diesem Anlass ein unterhaltsames Bühnenprogramm erarbeitet. Es beginnt in der Sauer-Villa um 20 Uhr.