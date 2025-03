Weltliteratur als Themenjahr Weimar soll das "Faust-Fieber" packen

Weimar (dpa/th) - Johann Wolfgang von Goethes weltberühmtes Werk "Faust" steht in diesem Jahr im Fokus der Klassik Stiftung Weimar. Gleich fünf Ausstellungen und Präsentationen in verschiedenen Häusern der zweitgrößten Kulturstiftung Deutschlands widmen sich dem zweiteiligen Drama, an dem der Dichterfürst fast sein Leben lang schrieb. Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz warb für ein "fantastisches Themenjahr zu einem der größten Werke der Literaturgeschichte". Es gehe darum, Weimar ins "Faust-Fieber" zu versetzen.