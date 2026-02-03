Weltleitwährung unter Druck: Trumps Politik schwächt Dollar – Experten sehen Risiken

Warum hat der Dollar an Wert verloren?

Es gibt mehrere Gründe für den Wertverlust der amerikanischen Währung, aber vieles hat mit Trumps Rolle zu tun. Unter anderem wird die wiederholte Kritik des Regierungschefs an der Zinspolitik der US-Notenbank Fed, Beschimpfungen des Notenbankchefs Jerome Powell bis hin zu juristischem Druck auf Mitglieder der Notenbank als ein wesentlicher Grund für die Flucht der Anleger aus dem US-Dollar gesehen.



Für große Verunsicherung sorgte im ersten Jahr der zweiten Amtszeit von Trump zudem die aggressive und oftmals erratische Zollpolitik, die Anleger immer wieder an Investitionen in den Dollar zweifeln ließ. Hinzu kommen direkte Eingriffe des Präsidenten am Kapitalmarkt, die das Vertrauen der Anleger erschüttern. So will Trump beispielsweise bei Rüstungsunternehmen Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe begrenzen. Stattdessen solle der Gewinn in die Produktion gesteckt werden.