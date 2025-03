Weltkriegsrelikt: Magnetfischer zieht Weltkriegsgranate aus Fluss

Sinzing (dpa/lby) - Eine Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Magnetfischer aus einem Fluss in der Oberpfalz an Land gezogen. Wie die Polizei mitteilte, ging der 36-Jährige am Mittwoch an der Schwarzen Laber in Sinzing (Landkreis Regensburg) seinem Hobby – der Suche nach magnetischen Gegenständen im Wasser – nach, als sich die 20 Zentimeter lange Granate amerikanischer Bauart an seiner Angel verfing.