Weltkriegsmunition: Kinder finden beim Spielen Granaten aus dem Ersten Weltkrieg

Löbau (dpa/sn) - Gefährliche Situation mit glimpflichem Ausgang: Beim Spielen in einem Wald in Löbau (Landkreis Görlitz) haben Kinder zwei Granaten aus dem Ersten Weltkrieg gefunden und mit nach Hause gebracht. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte die Fundmunition am Samstagabend zur Vernichtung sicher, wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich demnach um deutsche Granaten aus dem Ersten Weltkrieg.