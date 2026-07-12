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Weltkriegsmunition Kinder finden beim Spielen Granaten aus dem Ersten Weltkrieg

Nur durch Glück ist nichts passiert: Kinder entdeckten die über hundert Jahre alte Munition im Wald.

Weltkriegsmunition: Kinder finden beim Spielen Granaten aus dem Ersten Weltkrieg
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Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte den Fund sicher. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Löbau (dpa/sn) - Gefährliche Situation mit glimpflichem Ausgang: Beim Spielen in einem Wald in Löbau (Landkreis Görlitz) haben Kinder zwei Granaten aus dem Ersten Weltkrieg gefunden und mit nach Hause gebracht. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte die Fundmunition am Samstagabend zur Vernichtung sicher, wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich demnach um deutsche Granaten aus dem Ersten Weltkrieg. 

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Die Polizei warnt davor, gefundene Munition oder ähnliche Gegenstände anzufassen. Stattdessen sollte man in einem solchen Fall den Bereich verlassen und die Polizei über den Fundort informieren.