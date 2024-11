William: Wohl schwierigstes Jahr meines Lebens

Kate hatte sich bereits am Vorabend bei einem Festakt der Royal British Legion in der Royal Albert Hall an der Seite Williams gezeigt. Der Prince of Wales hatte erst vor wenigen Tagen erstmals seine Gefühle aus den vergangenen zwölf Monaten offenbart, in denen erst sein Vater und dann seine Frau mit Krebs diagnostiziert worden waren. "Es war wahrscheinlich das schwierigste Jahr meines Lebens", sagte er.