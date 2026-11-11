Weltkriegsbombe gefunden: Erneut 225 Kilogramm-Fliegerbombe in Nürnberg gefunden

Demnach wurde die Bombe am Morgen bei Bauarbeiten gefunden. Den Angaben zufolge liegt sie in der Nähe des Südfriedhofs zwischen der Trierer Straße und der Schnorrstraße. Einsatzkräfte bereiten derzeit Maßnahmen zur Evakuierung und Entschärfung vor. Die Bombe soll nach Angaben der Stadt heute entschärft werden. Der Evakuierungsradius wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin auf 500 Meter festgelegt. Nach Angaben der Stadt sind etwa 1.450 Anwohner von der Evakuierung betroffen. Weitere Informationen sollen folgen.