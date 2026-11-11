Weltkriegsbombe gefunden: Erneut 225 Kilogramm-Fliegerbombe in Nürnberg gefunden

Nürnberg (dpa/lby) - Bei Bauarbeiten in Nürnberg ist erneut eine 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Nach Angaben der Stadt Nürnberg handelt es sich dabei um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.
Drei Bombenfunde binnen drei Wochen: Bei Bauarbeiten in Nürnberg wird erneut eine Fliegerbombe entdeckt. Der Evakuierungsradius steht bereits fest.
Nürnberg (dpa/lby) - Bei Bauarbeiten in Nürnberg ist erneut eine 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Nach Angaben der Stadt Nürnberg handelt es sich dabei um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.
Nach der Werbung weiterlesen
Demnach wurde die Bombe am Morgen bei Bauarbeiten gefunden. Den Angaben zufolge liegt sie in der Nähe des Südfriedhofs zwischen der Trierer Straße und der Schnorrstraße. Einsatzkräfte bereiten derzeit Maßnahmen zur Evakuierung und Entschärfung vor. Die Bombe soll nach Angaben der Stadt heute entschärft werden. Der Evakuierungsradius wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin auf 500 Meter festgelegt. Nach Angaben der Stadt sind etwa 1.450 Anwohner von der Evakuierung betroffen. Weitere Informationen sollen folgen.
Erst letzte Woche war ein ebenfalls 225 Kilogramm schwerer Blindgänger gefunden worden. Er hatte sich ebenfalls südöstlich des Südfriedhofs zwischen Trierer Straße, Rangierbahnhof und Schnorrstraße befunden. Rund 1.500 Menschen waren zur Entschärfung evakuiert worden, etwa 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen waren vor Ort. Auch am 22. Oktober war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in derselben Gegend entdeckt und entschärft worden.