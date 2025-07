Cham (dpa/lby) - Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Cham nach mehreren Stunden am frühen Morgen entschärft worden. "Die Entschärfungsarbeiten waren sehr schwierig und haben sich leider sehr in die Länge gezogen", hieß es auf der Facebook-Seite der Stadt am frühen Morgen. Der Schulbetrieb könne nun wie gewohnt aufgenommen werden. "Den Betroffenen danken wir für Ihr Verständnis und Ihre Geduld."