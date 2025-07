Cham (dpa/lby) - Wegen eines Bombenfunds in Cham müssen 2.500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten in der oberpfälzischen Stadt entdeckt und muss noch am Abend entschärft werden.