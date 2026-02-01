Weltkrebstag am 4. Februar: Krebspatienten im ländlichen Raum im Blickpunkt

Jena (dpa/th) - In Thüringen soll die Versorgung von Krebspatienten in ländlichen Regionen verbessert werden. "Jeder in Thüringen soll Zugang zu hochmoderner Krebsmedizin und klinischen Studien haben, ohne lange Fahrzeit in andere Bundesländer", sagte der Vorsitzende der Thüringischen Krebsgesellschaft, der Jenaer Mediziner Andreas Hochhaus, der Deutschen Presse-Agentur. Helfen soll dabei ein Modellprojekt von drei Krankenhäusern im Freistaat. In Thüringen erkranken jährlich rund 13.000 Menschen neu an Krebs.