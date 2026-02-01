Weltkrebstag am 4. Februar: Krebspatienten im ländlichen Raum im Blickpunkt

Der Anspruch, dass Patienten innerhalb von 45 Minuten eine für sie geeignete Klinik finden, werde derzeit nur bei Darmkrebszentren erreicht. Mit der besseren Einbindung regionaler oder lokaler Versorgungsstrukturen könne ermöglicht werden, dass Erkrankte etwa für Kontrolluntersuchungen oder die Nachsorge nicht extra den Weg in Krebszentren auf sich nehmen müssten, so Hochhaus. Dennoch könnten sie durch die engere Kooperation beispielsweise von deren klinischen Studien in der Krebstherapie profitieren.