„Jeden kann es jederzeit und an jedem Ort treffen“, sagt Jens Neugebauer. Die Erkrankung Krebs gehe an kaum einen Menschen vorbei, bemerkt des Kontakt- und Informationsdienstes Selbsthilfe im Sonneberger Landratsamt, kurz KISS. Dafür haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und anderen Fachbereiche der Behörde einiges aufgeboten. Information und Expertise, fachliche Vorträge von zwei Medizinern aus der Region, Kontakt zu Selbsthilfegruppen konnten die Besucher während des gesamten Tages im Landratsamt finden. Seit 2006 soll an desem Tag Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Er ruft dazu auf, über die Möglichkeiten der Krebsprävention und der Krebsfrüherkennung zu informieren. Jeder kennt irgendwen, der erkrankt ist oder der diese Krankheit durchgestanden hat.