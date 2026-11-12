Begleitet wurde Thunberg von einigen Betroffenen und Aktivisten aus verschiedenen Weltregionen, darunter Rikki Dank vom indigenen Volk der Wakaya in Australien. Sie berichtete, dass das traditionelle Siedlungsgebiet ihrer Gemeinschaft durch Öl-Fracking zerstört und vergiftet werde. Sie wandte sich direkt an den australischen Premierminister Anthony Albanese, der am Vortag auf der COP31 gesprochen hatte. "Er sollte aufhören zu reden und zuhören, wenn wir Nein sagen zur Vergiftung unseres Trinkwassers und heiligen Stätten. Er sollte schweigen und zuhören, wenn das australische Volk Nein sagt zu neuen Kohle, Gas- und Ölprojekten!"