Brüssel - In einem leidenschaftlichen Appell hat die Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, den Entscheidern auf der Weltklimakonferenz vorgehalten, die Opfer der eskalierenden Klimakrise aus dem Blick zu verlieren. Die Mächtigen auf dem UN-Treffen in der Türkei seien "komplett von der Realität abgekoppelt", sagte die schwedische Aktivistin vor der Weltpresse auf der COP31 in Antalya. "Während wir hier sprechen, gehen unschätzbar wertvolle Leben, Ökosysteme und Arten verloren, die wir nie zurückbekommen", sagte die 23-Jährige.