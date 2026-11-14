Kritik an der Regierungspartei AKP

Viele Demonstranten ließen sich trotzdem nicht einschüchtern und verschafften ihren Anliegen Gehör: Türkische Gruppen riefen bekannte Slogans der türkischen Opposition wie: "Schulter an Schulter gegen den Faschismus" oder mit Blick auf die Regierungspartei: "Der Tag wird kommen, an dem die AKP dem Volk Rechenschaft ablegen muss."

Der 61-jährige Halil Dönmez kritisierte die Türkei als Gastgeberland der Klimakonferenz. Er kämpfe seit Jahren gegen den Ausbau von Kohle in der Türkei und der daraus resultierende Umweltzerstörung. Es sei "tragisch komisch", das ausgerechnet eine solche Regierung den Gipfel ausrichte.

Eine umgekippte Freiheitsstatue in Begleitung von Eisbären

Colette Markus aus Dänemark und ihre Künstlergruppe nahm im Eisbärenkostüm an der Demonstration teil. Sie wolle damit auf die Folgen der Erderwärmung aufmerksam machen, sagte sie der dpa. "Der Klimawandel ist ein großes Problem. Es ist zu heiß für die Eisbären", sagte sie.

Die Eisbären schoben eine große umgekippte Freiheitsstatue mit der Aufschrift "Freedom to Pollute" ("Freiheit des Verschmutzens") sowie eine kleine Trump-Figur durch Antalya. Die USA sind unter US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Teilnehmer aus dem Globalen Süden forderten eine gerechtere Verteilung bei der Finanzierung von Schäden durch die Klimakrise.

Parallel zum Weltklimagipfel beginnt im Zentrum Antalyas außerdem der "Gipfel der Völker" mit Hunderten zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der Türkei und dem Ausland. Dort soll es in den nächsten Tagen unter anderem um die Themen Umweltzerstörung, den Ausstieg aus fossilen Energien und um Demokratie gehen.