Weltklimakonferenz Klimagipfel in Baku - Worum es geht und was die Hürden sind

Was wäre denn ein Erfolg in Baku? Worum geht es diesmal konkret?

Vor allem um Geld. Denn: ohne Geld kein Klimaschutz. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der notwendige Umbau bei Gebäuden und im Verkehr kostet Geld. Das gilt ebenso für die Anpassung an den Klimawandel: Deiche, mehr Grün in Städten oder ein Umbau der Landwirtschaft wollen bezahlt werden. Damit all das auch in ärmeren Ländern gelingt, haben die Industriestaaten schon vor Jahren zugesagt, jährlich 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Diese Zusage gilt zunächst bis 2025.