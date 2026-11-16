Antalya - Mit einem Entwurf für eine Abschlusserklärung hat auf dem Weltklimagipfel in Antalya die entscheidende Phase begonnen. Die Konferenzleitung veröffentlichte einen ersten Textentwurf, zu dem der australische Chef der Verhandlungen, Chris Bowen, sagte: "Es gibt Elemente in diesem Text, auf die sich nicht alle Parteien einigen werden können." Es handele sich um einen ersten Entwurf, von dem die finale Erklärung abweichen werde. Auf den Klimakonferenzen herrscht in den offiziellen Verhandlungen das Gebot der Einstimmigkeit.