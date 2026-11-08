Weltklimakonferenz COP31 Klimagipfel in der Türkei – Worum es geht und woran es hakt

Sorgen bereitet Aktivisten auch das politische Klima in der autoritär regierten Türkei. Laut Amnesty International hat sich die Menschenrechtskrise in den vergangenen Monaten verschärft. So habe es deutlich intensivere Repressalien der Regierung gegen unabhängige Stimmen gegeben, darunter Journalisten, Umweltaktivisten und Angehörige der LGBTIQ-Community.

Wie steht Deutschland da?

Beim Klimaschutz ist die Bundesregierung nicht auf Kurs. Laut dem unabhängigen Expertenrat für Klimafragen wird Deutschland seine Ziele verfehlen – nämlich ein Absenken der Treibhausgasemissionen um 65 Prozent bis 2030 beziehungsweise um 88 Prozent bis 2040 im Vergleich zum Basisjahr 1990.

Damit hat Deutschland, das sich lange als Vorreiter beim Klimaschutz sah, aus Sicht von Umweltverbänden ein Glaubwürdigkeitsproblem. Verschärft wird dies durch jüngste Kürzungen bei Geldern für arme Staaten, damit diese Klimaschutz betreiben und sich gegen die Auswirkungen der Klimakrise wappnen und Schäden beheben können. Deutschland hat versprochen, dem Globalen Süden jährlich sechs Milliarden Euro bereitzustellen, doch waren es im vergangenen Jahr nur 4,7 Milliarden Euro, wie Brot für die Welt vorrechnet.

Fehlen wird bei der Klimakonferenz, wo nächste Woche Dutzende Staats- und Regierungschefs anreisen, Kanzler Friedrich Merz (CDU). Grund sind "anderweitige Verpflichtungen", wie ein Regierungssprecher vage erläuterte. Klimaaktivisten sprechen von einem Tabubruch. Merz lasse die Jugend im Stich, wetterte etwa Luisa Neubauer von Fridays for Future. Ihre Bewegung plant zur Halbzeit der Konferenz am 13. November einen bundesweiten Klimastreik an 70 Orten.

Auf welche Länder lohnt es sich sonst zu achten?

China ist als größter Emittent von Treibhausgasen ein entscheidender Akteur. Die energiehungrige Volksrepublik treibt zwar wie kein anderes Land den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Doch parallel setzt die Regierung in Peking auf Kohle als billigen und planbaren Energieträger.

Kurz vor Beginn des Gipfels kritisierte Chinas Vize-Umweltminister Li Gao das "alte Problem" mangelnder finanzieller Unterstützung sowie unzureichender Emissionsminderung der Industrieländer. China ist zwar die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat aber nach den jahrzehntealten UN-Regeln immer noch den Status eines Entwicklungslands.

Außerdem auf jeder Klimakonferenz im Blick zu behalten ist Saudi-Arabien, das in der Vergangenheit immer wieder ehrgeizige Beschlüsse verhindert hat.

Gibt es auch Lichtblicke?

Während es politisch hakt, entwickelt sich der Markt – zumindest teilweise – in die richtige Richtung. "Inzwischen überholen die Weltmärkte die Politik. Immer mehr Menschen setzen auf Elektroautos und Wärmepumpen. Erneuerbare Energien wachsen weltweit schneller als jede andere Energieform", erklärt Kaiser von Greenpeace. Oft sind Wind und Solar die kostengünstigsten Varianten – was selbst in den USA dazu führt, dass weiter zugebaut wird.

Beobachter rechnen auch damit, dass der Siegeszug der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA eine positive, hoffnungsvolle Dynamik entfalten könnte.

Der langjährige Klimagipfel-Beobachter Höhne berichtet: "Ich bin ja jetzt schon sehr lange dabei, und die Schritte von Jahr zu Jahr sind extrem klein. Ich bin sehr frustriert, das muss ich zugeben. Aber wenn man diesen Blick über eine längere Zeit hat, dann merkt man schon: Es bewegt sich was in die richtige Richtung. Es geht viel, viel zu langsam, aber es bewegt sich – und daran muss man sich ein bisschen festhalten."