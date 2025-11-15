Belém - Trotz der vielen Kriege und Konflikte in aller Welt stuft die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, die Klimakrise als "größte Bedrohung unserer Zeit" ein. Zum Auftakt ihres Besuchs bei der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém sagte sie der Deutschen Presse-Agentur: "Rund 3,6 Milliarden Menschen – fast die Hälfte der Weltbevölkerung – sind heute durch die Folgen des Klimawandels stark gefährdet: Dürren, Überschwemmungen, extreme Hitze und wachsende Ernährungsunsicherheit." Dies verstärke den "Teufelskreis aus Hunger, Armut, Vertreibung, Instabilität und Konflikten".