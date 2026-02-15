Rennrodel-Gold am Donnerstagabend in Cortina, Biathlon-Sprint der Männer am Freitag in Antholz und am Abend ein Thüringer Empfang im Deutschen Haus in Cortina: Das Olympia-Programm von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) während seiner Kurz-Visite bei den Winterspielen war durchaus sportlich. Und zugleich erfolgreich: Denn neben dem Triumph der Rodler gab es am Freitag zu später Stunde mit Bronze für Skeleton-Ass Christopher Grotheer eine weitere Medaille zu feiern.