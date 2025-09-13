Es war im Jahr 2023 als das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra erstmals ein großes Kinderfest zum Weltkindertag am 20. September initiiert hatte. Zusammen mit vielen Partner wurde das Fest im Hennebergischen Museum Kloster Veßra ein riesiger Erfolg. 5000 Besucher kamen damals. „Das hat uns selbst sehr überrascht und es hat uns und unsere Location komplett an ihre Grenzen gebracht“, sagt Thomas Jakob, Sprecher des Bündnisses. Nach zwei Jahren kommt nun der nächste Anlauf, er wird in Themar stattfinden und dort das ganze Gelände rund um das Schützenhaus und den Sportplatz einnehmen. Man wolle das Fest ganz bewusst im Zweijahresrhythmus gestalten, um damit die eigenen Kapazitäten nicht zu überfordern. Nun ist es am Samstag in der nächsten Woche soweit. „Dein Tag“ – so lautet das Motto der Veranstaltung, die von 10 bis 17 Uhr in Themar über die Bühne gehen wird. Beteiligt sind daran auch zahlreiche Themarer Vereine. Der Themarer Sportverein, der Schwimmbadverein, Themar trifft Europa und der Kulturgarten Themar machen alle mit, freut sich Thomas Jakob.