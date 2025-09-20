Weltkindertag: Ministerin: Anliegen von Kindern sichtbar machen

Erfurt (dpa/th) - Mit zahlreichen Festen sowie Bastel- und Kunstaktionen feiern die Menschen in Thüringen den internationalen Kindertag. Im Freistaat ist er seit dem Jahr 2019 gesetzlicher Feiertag, in diesem Jahr fällt der Kindertag auf einen Samstag. Thüringens Familienministerin Katharina Schenk (SPD) sagte, Kinder und Jugendliche seien die Bevölkerungsgruppe mit der kleinsten Lobby. "Ich will dazu beitragen, Ihre Anliegen zu hören und sichtbar zu machen." Der internationale Kindertag sei ein guter Moment, um innezuhalten und das politische Handeln danach auszurichten.