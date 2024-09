Ist es nicht fantastisch, dass der Weltkindertag am 20. September in Thüringen (und leider nur hier) ein Feiertag ist? So hat das Staatstheater Meiningen die Möglichkeit, gemeinsam mit Kindern und Junggebliebenen zu feiern. Das ist möglich mit dem clownesken Kinder- und Familienkonzert „Manege frei – Der Zirkus kommt!“ (ab 5 Jahren) um 16 Uhr im Großen Haus. Karten sind zum Konzert an der Tageskasse oder vorab an der Theaterkasse im Foyer der Kammerspiele erhältlich, Tel. ( 03693) 451 222.