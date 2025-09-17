 
Weltkindertag Kirchweih, Märchen und Wanderung

Ein richtiges Festwochenende steht im Landkreis Sonneberg bevor. Weltkindertag, Wandertage und Kirchweihen fallen zusammen.

 
Weltkindertag: Kirchweih, Märchen und Wanderung
Gesucht sind in Spechtsbrunn starke Frauen und Männer, die Feuerwehrautos ziehen können. Das Event gehört bereits längere Zeit zum festen Programm des Kirmeswochenendes in dem Sonneberger Stadtteil. Foto: Doris Hein

Kinderfeste, Märchen, Kirchweih-Events und Wanderungen – am Kindertag am Samstag dürfte für alle Generationen etwas drin sein. Märchenzauber, Mitmachstationen und süßen Überraschungen bietet das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg. Etliche Kirchweih-, Herbstfeste und Familientage fallen mit dem Feiertag zusammen. Längst ist der Weltkindertag, der seit 2019 in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag ist, ein beliebter Tag für die gesamte Familie, weswegen sich zahlreiche Veranstaltungen an Groß und Klein richten. Und die Kerwa-Tage an diesem Tag fallen auch auf das Wochenende. Allein drei Sonneberger Stadtteile feiern Kerwa oder Kirmes an diesem Wochenende: Mürschnitz, Neufang und Spechtsbrunn. Vereine nutzen den günstigen Termin im Spätsommer für kleinere oder größere Events.

Märchenhaft wird es am Samstag im Deutschen Spielzeugmuseum Sonneberg. Das Team des Sonneberger Museums- und Geschichtsvereins und des Museums hat das Thema „Dornröschen und die Spindel“ gesetzt und lädt zwischen 13 und 17 Uhr zu märchenhaften Stunden ein. Die Vorlesestunden „Dornröschen“ beginnen jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr. Alle Fragen rund um Dornröschen und warum man sich an einer Spindel stechen kann, werden beantwortet. Sabine und Dagmar erzählen das Dornröschenmärchen neu. Einblicke in die wahre Geschichte hinter Dornröschen eröffnen die Spinnerinnen und zeigen eine Takli-Spindel aus Metall, die heute noch in Indien Verwendung findet. Am Museumseingang empfängt das Exponat „Ein Herz für Kinder“ von Christa Mann die Gäste. Die 2008 entstandene Skulptur von der leider schon verstorbenen Puppenkünstlerin verzaubert nach wie vor junges wie altes Publikum. Kinderschminken, Verkleiden und Märchen-Tattoos, eine Rätselrunde und viele andere Überraschungen mehr bietet das Museum.

Eine ganze Reihe von Kinderfesten startet am Samstag im Landkreis. Zur Kirmes im höchstgelegenen Sonneberger Ortsteil lädt der Feuerwehrverein Spechtsbrunn ein. Bereits am Freitag um 18 Uhr beginnen die Festlichkeiten mit Bratwürsten, Kaiserfleisch, Eisbein und Sauerkraut aus dem Kessel. Im Anschluss sorgt die Band Jojozeit für Stimmung. Zum Kinderfest-Samstag wird ab 14.30 Uhr am Gerätehaus eingeladen. Beim Backhausverein gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kirchengemeinde lädt ab 17 Uhr zum Kirmesgottesdienst in die Matthäuskirche ein. Auf Burger, Bratwurst und Brätel sowie Musik von DJ Martin dürfen sich alle Kirmesbesucher anschließend freuen. Unter dem Motto „Ozapft is – Festzelt-Wiesn-Nacht“ wird um passendes Erscheinen in Dirndl und Lederhose gebeten. 20.15 Uhr wartet der Jugendstammtisch mit der Filmpremiere von „Schneewittchen und die sieben Feuerwehrmänner“ auf. Die Spechtsbrunner legen am Sonntag noch einmal nach, unter anderem ab 16 Uhr mit dem Wettkampf im Feuerwehrautoziehen. Bereits ab 8 Uhr eröffnen traditionell die Schumlacher mit ihren Ständerlen den Tag. Zum Familiennachmittag ab 14 Uhr spielen die Fröbelstädter Musikanten auf. Für die jüngsten Besucher steht derweil eine Hüpfburg bereit.

Gleichfalls über mehrere Tage geht das Föritztaler Herbstfest, zu dem die Oldtimerfreunde an den Festplatz am Schwimmbad im Ortsteil Neuhaus-Schierschnitz einlädt. Samstag startet eine etwa 80 Kilometer lange Oldtimerrundfahrt und ab 14 Uhr ist Festbetrieb mit Kindernachmittag, Fahrzeugbesichtigung sowie Siegerehrung der Oldtimerausfahrt gegen 18 Uhr. Die Partyband „Echt Stark“ heizt ab 19 Uhr im Festzelt ein.

Zum Kindertag am Samstag ist im Lauschaer Stadtteil Ernstthal die Sommerrodelbahn am Pappenheimer Berg von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Nach der rasanten Abfahrt über eine Strecke von 800 Metern mit elf abenteuerlichen Steilkurven kann man am Bistro No 41 eine Stärkung zu sich nehmen und bei schönem Wetter im Biergarten die Sonne genießen. Ab 13 Uhr kann man außerdem sein eigenes Kuscheltier basteln oder sich beim Kinderschminken und mit Glitzertattoos „verschönern“ lassen. Spiel und Spaß für die ganze Familie gibt es am selben Tag ab 10 Uhr im Erlebnisbad im Steinachgrund. Das Imbissteam bietet – zum letzten Mal in diesem Jahr – Schwimmbadpommes, knusprige Pizza und frische Waffeln, Eis, Kaffee und Kuchen und mehr an. Als besonderes Highlight präsentiert sich die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lauscha mit spannenden Einblicken in ihre Arbeit und Technik. Außerdem ermöglicht der Schwimmbadförderverein Interessenten einen Blick hinter die Kulissen, sprich: einen Einblick in die Technik des Freibades.

Auf der Schaumburg bei Schalkau laden die Mitglieder zwischen 13.30 und 21 Uhr zum jährlichen Archäologischen Familientag ein. Die Burg wird dabei zum großen Abenteuerspielplatz. „Mit Pinsel, Schaufel und Entdeckergeist geht’s auf Schatzsuche im Burgboden – was da wohl alles vergraben ist?“, heißt es in der Ankündigung. Vorgestellt werden auch die jüngsten archäologischen Untersuchungen auf der Burg. Nebenan in der Domäne Schaumburg wird ab 10 Uhr zum Kinderfest mit „Abenteuer, Spiel und Zauberei“ eingeladen. Das Programm hat es in sich: Zauberer Phantaro sorgt für magische Momente, während die Kulturbundkids mit Musik und Energie die Bühne erobern. In die Klangwelt des Mittelalters führen Mitglieder des Schaumburgvereins ein. „Klassiker“ wie Hüpfburg und Kindereisenbahn sind in der Domäne aufgebaut – und noch viele weitere Überraschungen warten.

Im Frankenblick-Ortsteil Effelder wird am Samstag ab 15 Uhr zum Gänsbrunna-Fest auf den Marktplatz des Dorfes eingeladen. Die Mitglieder des Kirchweih- und Lindentanzvereins tafeln rund um den Brunnen mit Gänsemännchenplastik unterhalb der Tanzlinde Speisen und Getränke auf. Wen es ins Grüne zieht, kann sich der „Tier-Olympiade am Grünen Band“ anschließen. Bei Spechtsbrunn können die Wanderer zwischen 10 und 13 Uhr geschützte Tiere kennenlernen. Christoph Schießer, Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz Thüringen, führt vom Naturparinformationszentrum Spechtsbrunn aus zur Heimat von Wildkatze, Schwarzstorch und Fledermaus. Eine Anmeldung für die kleineren Führungen ist erbeten über die Homepage der Stiftung Naturschutz unter https://www.stiftung-naturschutz-thueringen.de/erleben/veranstaltungskalender.

Wer sich für historische Eisenbahntechnik interessiert, der ist zwischen Freitag und Sonntag an der Thüringer Bergbahn gut aufgehoben. Im Rahmen der „Tage der Schiene 25“ hat die jubilierende Bergbahn ihr Erlebnismuseum Maschinarium bei Lichtenhain geöffnet. Jeweils von 6.30 bis 20 Uhr kann es kostenlos besichtigt werden. Dazu gehört das Herzstück der Bergbahn, das Maschinenhaus mit Antriebsanlage, Motoren und Bremsen. Zum Weltkindertag am Samstag können übrigens Kinder auch kostenlos mit der Bergbahn fahren.

Tag des Geotops

Wanderung
Nach dem Kindertag am Samstag folgt gleich am Sonntag, 21. September, der Tag des Geotops. Den Geopfad „Auf den Spuren des Schieferbergbaus“ bei Sonneberg stellt an diesem Tag der Sonneberger Wirtschaftsförderer Marco Kunt vor. Die Stadt Sonneberg hat einen thematischen Wanderweg neu gestaltet. Er leitet eine der Touren, die zum Tag des Geotops vom Verein Naturpark Thüringer Wald als öffentliche Exkursionen angeboten werden. Start ist am Sonntag 8.30 Uhr am Hauptbahnhof in Sonneberg. Zwischenhalte sind in Neufang mit Besuch des Wetzsteinbruchs am Stadtberg, des Dachschieferbruchs Ranzengrund und des Griffelbruchs Wiefelsburg geplant. Ab 13 Uhr treffen sich die Wandergruppen am Nordic-Aktiv Zentrum Hämmerer Ebene zu einem gemeinsamen Mittagsimbiss. Von dort besteht die Möglichkeit, die Tour direkt nach Steinach (drei Kilometer) oder zurück nach Sonneberg (neun Kilometer zu beenden. In Steinach hat zum Tag des Geotops das Deutsche Schiefermuseum geöffnet.