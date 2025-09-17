Weltkindertag: Kirchweih, Märchen und Wanderung

Kinderfeste, Märchen, Kirchweih-Events und Wanderungen – am Kindertag am Samstag dürfte für alle Generationen etwas drin sein. Märchenzauber, Mitmachstationen und süßen Überraschungen bietet das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg. Etliche Kirchweih-, Herbstfeste und Familientage fallen mit dem Feiertag zusammen. Längst ist der Weltkindertag, der seit 2019 in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag ist, ein beliebter Tag für die gesamte Familie, weswegen sich zahlreiche Veranstaltungen an Groß und Klein richten. Und die Kerwa-Tage an diesem Tag fallen auch auf das Wochenende. Allein drei Sonneberger Stadtteile feiern Kerwa oder Kirmes an diesem Wochenende: Mürschnitz, Neufang und Spechtsbrunn. Vereine nutzen den günstigen Termin im Spätsommer für kleinere oder größere Events.