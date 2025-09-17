Weltkindertag: Kirchweih, Märchen und Wanderung

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Dornröschen erwacht im Spielzeugmuseum Märchenzauber, Mitmachstationen und süße Überraschungen sind am Weltkindertag 2025 in der Einrichtung geboten.

Eine ganze Reihe von Kinderfesten startet am Samstag im Landkreis. Zur Kirmes im höchstgelegenen Sonneberger Ortsteil lädt der Feuerwehrverein Spechtsbrunn ein. Bereits am Freitag um 18 Uhr beginnen die Festlichkeiten mit Bratwürsten, Kaiserfleisch, Eisbein und Sauerkraut aus dem Kessel. Im Anschluss sorgt die Band Jojozeit für Stimmung. Zum Kinderfest-Samstag wird ab 14.30 Uhr am Gerätehaus eingeladen. Beim Backhausverein gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kirchengemeinde lädt ab 17 Uhr zum Kirmesgottesdienst in die Matthäuskirche ein. Auf Burger, Bratwurst und Brätel sowie Musik von DJ Martin dürfen sich alle Kirmesbesucher anschließend freuen. Unter dem Motto „Ozapft is – Festzelt-Wiesn-Nacht“ wird um passendes Erscheinen in Dirndl und Lederhose gebeten. 20.15 Uhr wartet der Jugendstammtisch mit der Filmpremiere von „Schneewittchen und die sieben Feuerwehrmänner“ auf. Die Spechtsbrunner legen am Sonntag noch einmal nach, unter anderem ab 16 Uhr mit dem Wettkampf im Feuerwehrautoziehen. Bereits ab 8 Uhr eröffnen traditionell die Schumlacher mit ihren Ständerlen den Tag. Zum Familiennachmittag ab 14 Uhr spielen die Fröbelstädter Musikanten auf. Für die jüngsten Besucher steht derweil eine Hüpfburg bereit.