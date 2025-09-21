Mit rotem Gesicht und einem breiten Lächeln steigt Marko Zimmermann aus dem großen hüpfburgartigen Parcours. Sein zehnjähriger Sohn Marlon wartet schon draußen. Er war ein gutes Stück schneller, als sein Papa. „Das hat Spaß gemacht, war aber auch ganz schön anstrengend, weil der luftige Boden so nachgibt“, sagt Marko Zimmermann. Marlon will weiter zur nächsten Station und dort rutschen gehen. Die aufblasbaren Sportstationen im Themarer Stadion sind nur ein Höhepunkt auf dem großen Fest „Dein Tag“ zum Weltkindertag am Samstag. Die großen Anlagen sind dauernd belagtert: Rutschen, Basketbälle in Körbe werfen, Fußballspielen oder einfach nur hüpfen. Wer sich sportlich auspowern möchte, der hat hier ein kleines Paradies gefunden.