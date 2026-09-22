Zum Internationalen Kindertag luden die Meininger Museen am vergangenen Sonntag zu einem besonderen Programm ein, das für allerlei Begeisterung sorgte. Von 10 bis 18 Uhr gab es im ganzen Haus verschiedene Aktivitäten und Führungen zu erleben, die gerne von Familien und Kindern von klein bis groß angenommen wurden. Während draußen das Wetter unbeständig blieb, gab es in den historischen Räumen viel zu entdecken.