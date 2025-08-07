Weltkatzentag Kleine Notfelle - warum Straßenkatzen so leiden

Seit 2013 können die Bundesländer Katzenschutzverordnungen erlassen. Die meisten haben diese Zuständigkeit auf ihre Kommunen und Landkreise übertragen. Doch erst knapp 1.900 Städte und Gemeinden in Deutschland schreiben nach der Statistik des Tierschutzbundes das Kastrieren und Registrieren von Hauskatzen vor. Die Stadt Neustrelitz ist nicht darunter. Das nimmt Tierschutzvereinen wie dem "Katzenparadies" die Möglichkeit, Druck auf Halter auszuüben.

Tierheime kommen zusätzlich an ihre Grenzen, weil sich zu viele Menschen in den Corona-Jahren unüberlegt eine Katze angeschafft haben und sie nun wieder loswerden wollen. Es gebe eben leider nicht nur die Liebe zum Tier, sondern auch Konsumlust, falsche Erwartungen, Überdruss und Überforderung, sagt Tierärztin Dalia Zohni. Ein Tier sei kein Spielzeug. Und es kostet: Für eine Katze, die 16 Jahre alt wird, müsse ihr Halter rund 13.300 Euro übrig haben - ohne unvorhersehbare Tierarztkosten.

Die Uneinsichtigen, die Überforderten und die Armen

In Berlin gibt es seit Juni 2022 eine Chip- und Kastrationspflicht für Katzen. Im Tierheim der Hauptstadt, einem der größten Europas, ist keine Wirkung zu spüren. "Es fehlt immer noch an Aufklärung, warum das Kastrieren so wichtig ist", sagt Sprecherin Dymke. 458 Berliner Tierheim-Katzen warten gerade auf ein Zuhause, einige von ihnen wurden in Kartons und Mülleimern gefunden.

Was läuft schief? Für Tierschützerin Jeschke in Mecklenburg gibt es die Uneinsichtigen, "vor allem alte Leute auf den Dörfern". Bei ihnen würde ihr Team die Mieze abholen, sie auf Vereinskosten kastrieren und chippen lassen und wieder zurückbringen. "Die sagen trotzdem nein."

Dann die Überforderten - Eltern oft, die ihren Kindern beim Umgang mit einer Katze keine Grenzen mehr setzten. "Sie sagen, die Katze muss das abkönnen. Die Katze wird aber aggressiv oder strullt vor Verzweiflung aufs Sofa. Und dann muss die Katze weg." Die dritte Kategorie sind für Jeschke die "Armen". Menschen, die eine Kastration und andere Tierarztrechnungen nicht bezahlen können, manchmal jetzt schon nicht einmal mehr das Futter.

Spendengelder statt öffentlicher Zuschüsse

Doch selbst wenn sich mehr Katzenhalter vom Kastrieren ihrer Mieze überzeugen ließen, blieben die Straßenkatzen - und die Kosten. Das "Katzenparadies" in Neustrelitz bekommt keine öffentlichen Zuschüsse und zahlt Kastrationen aus Spendengeldern. Das Tierheim Berlin erhält für seine gesamte Arbeit aktuell rund 3,5 Millionen Euro im Jahr vom Senat - der Betrieb aber kostet rund zehn Millionen.

Die Lücke, auch für Kastrationen, füllen im Moment Spenden, Nachlässe und Mitgliedsbeiträge, die der Tierschutzverein für Berlin erhält. "Dabei ist die Kastration von Straßenkatzen aus unserer Sicht eine kommunale Aufgabe", sagt Dymke.

Der Tierschutzbund fordert Aktionen noch auf ganz anderer Ebene. "Dazu gehört auch ein Verbot oder zumindest eine Regulierung des Onlinehandels mit Tieren", sagt Expertin Dalia Zohni. Sie wünscht sich auch mehr Auflagen für Halter. Sie sollten vor der Anschaffung einer Katze zum Beispiel nachweisen müssen, dass sie genug Platz, Zeit und Geld für eine Mieze haben - und vor allem auch Wissen über ihre Bedürfnisse, ihr Verhalten und die medizinische Versorgung.

In Neustrelitz ruft fast jede Woche jemand bei Manuela Jeschke an und sagt: "Sie sind meine letzte Hoffnung!" Die Gründerin des "Katzenparadieses" fragt sich dann: "Was passiert mit diesen Katzen, wenn ich jetzt auch noch nein sage?" Sie kennt die traurige Antwort selbst: "Dann werden sie ausgesetzt". Oder ihr Leben ist sofort vorbei: "Sie kriegen ein Ding vor den Kopf."