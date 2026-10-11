Ein ganz normaler Samstag in der Suhler Innenstadt, mancher geht einkaufen, ein anderer will bloß einen Kaffee trinken gehen. Vieles kann einem an so einem Tag durch den Kopf gehen, doch ein Gedanke an das Thema Tod liegt für die meisten wohl fern. Doch in genau diese Normalität soll sich der Welthospiztag einfügen. Miglieder der Awo-Hospizgruppe sowie der Hospizinitiative des Advita Pflegedienstes haben einen Informationsstand am Dianabrunnen aufgebaut.