„Was mir fehlt, das ist der offene und ehrliche Umgang mit sich selbst, mit dem Thema Leben und Sterben“, sagt Michael Schlott. Er ist einer der Teilnehmer, der einzige männliche übrigens, die der Einladung der Ambulanten Hospizgruppe Suhl und Umgebung für einen Workshop mit Dorothea Kromphardt gefolgt sind, der sich am Samstag in Suhl mit dem Humor in der Sterbebegleitung befasste. Der 66 Jahre St. Kilianer hat bereits vor vielen Jahren seine Eltern verloren. Aus heutiger Sicht würde er einiges anders angehen. In erster Linie meint er damit unbequeme Themen des Lebens, denen man sich ungern stellt, die man lieber nicht antasten möchte. „Dabei ist es wichtig zu reden, Dinge anzusprechen, auch wenn es nicht immer für alles eine Lösung gibt“, ist er überzeugt. Und dazu zählt eben auch das Reden über den letzten Weg, der vor jedem von uns liegt.