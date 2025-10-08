 
Welthospiztag in Suhl Für einen mutigeren Umgang mit dem Tod

Dorothea Kromphardt ist Schauspielerin, Klinik-Clownin und Autorin. Für eine Lesung und einen Workshop kommt sie zum Welthospiztag nach Suhl.

 
1
Dorothea Kromphardt. Foto: privat

Immer am zweiten Samstag im Oktober findet seit 2005 der Welthospiztag statt. Ein wichtiger Tag, der dabei hilft, Themen, die sich um das Sterben, den Tod und die Trauer ranken, als Teil des Lebens zuzulassen. Viel zu oft ist es so, dass sich damit erst beschäftigt wird, wenn es eine schwere Krankheit, ein Todesfall in der Familie oder im Freundeskreis erfordern. Nur zu oft erlebt das auch Britta Schlütter. Sie ist eine der Koordinatorinnen der ambulanten Hospizgruppe Suhl und Umgebung, die regelmäßig auch mit Aktionen unterschiedlicher Art auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Deshalb nutzen auch sie diesen besonderen Tag bereits seit vielen Jahren für Angebote, „um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, um das Thema aus der Tabuzone zu holen und um dabei zu helfen, leichter mit dem Tod umzugehen“, sagt sie. „Sterben, Tod und Trauer sind sehr sensible Themen, mit denen man die Leute schwer erreicht“, weiß sie.

Angebote zum Welthospiztag

Ebenso hat sie aber auch immer wieder erfahren, dass sich Menschen in schwierigen Situationen, mit unheilbar erkrankten Angehörigen gewünscht hätten, sich vorher bereits intensiver damit auseinandergesetzt zu haben, wie diese Zeit für alle am besten zu bewältigen ist. Dabei möchte die Hospizgruppe behilflich sein, die in diesem Jahr mit einem Angebots-Paket zum Welthospiztag am 11. Oktober aufwartet, zu dem Dorothea Kromphardt als Gast erwartet wird.

Seifenblasen aus Tränenwasser

Die Schauspielerin, Klinik-Clownin und Autorin betreute über viele Jahre schwer kranke und sterbende Kinder als Clown „Knuddel“. Die Erfahrungen aus dieser Arbeit nutzte sie für ihr Buch „Seifenblasen aus Tränenwasser – über die Liebe und einen Clown im Sterbezimmer“ und berichtet darin über einige dieser wertvollen Begegnungen. In der Stadtbücherei Suhl wird die Autorin selbst bereits am Vortag, am 10. Oktober, ab 16 Uhr aus ihrem Buch lesen. Sie wird die Zuhörer mitnehmen in diese Zeit voller nachhaltiger Eindrücke, mit starken Kindern und deren Umgang mit Krankheit, Schmerz, Liebe, Verantwortung und Tod. Bereits ab 15 Uhr beginnen zuvor die Seifenblasen-Aktionen und Unterhaltung mit den beiden Clowninnen Fubiala und Astrid.

Lesung und Workshop

Am Welthospiztag selbst, am Samstag, 11. Oktober folgt von 10 bis 16 Uhr ein Workshop mit Dorothea Kromphardt in den Räumen der Hospizgruppe, in der vierten Etage, in der Hufelandstraße 11 in Suhl. Der Workshop ist kostenfrei, eine Spendendose steht jedoch bereit. Für die Mittagspause wird eine Soljanka vorbereitet.

Gedacht ist er für alle Interessierten, die mehr darüber wissen wollen, wie es gelingen kann, Sterben, Tod und Trauer mit mehr Leichtigkeit gemeinsam zu meistern, so Britta Schlütter weiter. „Schließlich können auch Todgeweihte, die ihren Humor bis zum Schluss erhalten, denen die Angst vor dem Sterben genommen worden ist, leichter gehen.“ Und nicht zuletzt fällt es wiederum Angehörigen mit diesem Wissen leichter, loszulassen. „Ich selbst bin ungemein auf diesen Workshop gespannt und darauf, wie diese ernsten Themen mit ihrer Arbeit als Clownin im Zusammenhang stehen“, sagt sie.

Impulse für sensible Lebenssituationen

Einige ihrer Kolleginnen hatten bereits das Glück, in Weiterbildungen mehrfach mit Dorothea Kromphardt zusammenarbeiten zu können und deshalb den Vorschlag unterbreitet, sie als Workshopleiterin und Autorin anlässlich des Welthospiztages einzuladen. Nun kommt sie also für alle nach Suhl, die mehr darüber erfahren wollen, welche Kraft eine humorvolle Sterbebegleitung in sich birgt. Ebenso wird sie Impulse dafür geben, wie Humor in sensiblen Lebenssituationen unterstützend wirken kann.

Offen für alle Interessierten

„Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die sich offen austauschen und Perspektiven rund um das Sterben reflektieren möchten“, laden Ines Ansorg und Britta Schlütter von der Hospizgruppe zu den Veranstaltungen ein, die für eventuelle Rückfragen telefonisch unter 03681 3977833 oder 0174 580 050 6 erreichbar sind.