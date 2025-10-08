Welthospiztag in Suhl: Für einen mutigeren Umgang mit dem Tod

Immer am zweiten Samstag im Oktober findet seit 2005 der Welthospiztag statt. Ein wichtiger Tag, der dabei hilft, Themen, die sich um das Sterben, den Tod und die Trauer ranken, als Teil des Lebens zuzulassen. Viel zu oft ist es so, dass sich damit erst beschäftigt wird, wenn es eine schwere Krankheit, ein Todesfall in der Familie oder im Freundeskreis erfordern. Nur zu oft erlebt das auch Britta Schlütter. Sie ist eine der Koordinatorinnen der ambulanten Hospizgruppe Suhl und Umgebung, die regelmäßig auch mit Aktionen unterschiedlicher Art auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Deshalb nutzen auch sie diesen besonderen Tag bereits seit vielen Jahren für Angebote, „um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, um das Thema aus der Tabuzone zu holen und um dabei zu helfen, leichter mit dem Tod umzugehen“, sagt sie. „Sterben, Tod und Trauer sind sehr sensible Themen, mit denen man die Leute schwer erreicht“, weiß sie.