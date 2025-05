Schenk: Keine Löcher ins Versorgungsnetz reißen

Gesundheitsministerin Katharina Schenk hält die Qualitätsfrage für ein wichtiges Argument bei den Strukturen der Geburtshilfe. Der Vorschlag der Ärztekammer sei daher zu diskutieren. "Es ist aber nicht das einzige Argument", sagte die SPD-Politikerin der dpa. Löcher in das Versorgungsnetz sollten nicht gerissen werden. Derzeit seien die meisten Geburtskliniken innerhalb von 40 Minuten Fahrtzeit erreichbar. In den vergangenen Jahren waren in Thüringen bereits Geburtshilfestationen in Greiz, Schleiz, Sonneberg, Hildburghausen und Sömmerda geschlossen worden.